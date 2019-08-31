طلب إحاطة بشأن تحول مركز شباب لـ"وكر" لشرب الكحوليات والشيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن إقامة حفل زفاف داخل مركز شباب عزبة الجندي بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية، لما تضمنه من مشروبات كحولية وشيشة.
وقال "أبو طالب"، في طلب الإحاطة، إن هذا الأمر لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور.
وتابع :"هذا الأمر يُسئ إلى سمعة الرياضة المصرية، ففي الوقت الذي من المفترض فيه تسخير جهودنا وإمكانياتنا لخلق كوادر وأجيال شبابية جديدة، نتفاجئ أن أحد مراكز الشباب والرياضة تحول إلى (وكر) لشرب الشيشة والأدهى من ذلك تناول المشروبات الكحولية".
وأكد عضو البرلمان، على أن وزارة الشباب والرياضة في حاجة إلى تشكيل لجان إدارية تكون مهمتها الكشف المفاجئ على مراكز الشباب في مختلف المحافظات، للتأكد من مدى تحقيق الانضباط وعدم مخالفتها القانون، ومعاقبة المسؤولين حال الكشف عن أي مخالفات سواء مالية أو إدارية.
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