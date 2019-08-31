حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن درجات طقس أول أيام سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 24 33

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الاسماعيلية 23 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

Advertisements

نخل 19 35

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 17 34

الطور 28 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 30 38

ابو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 28 34