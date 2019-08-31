محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين. وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة تسيير وقيادة، 26 مخالفة دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة "موقف عشوائي"، 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 47 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و40 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.