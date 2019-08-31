خلال 3 أيام.. الداخلية تُطهر محيط الأندية الرياضية من تجار المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية.

وأسفرت الجهود خلال 3 أيام، عن ضبط 49 قضية "اتّجار وحيازة مواد مخدرة" بعدد متهمين 64 متهمًا وبحوزتهم "31 كيلو بانجو، 17 كيلو حشيش، كيلو هيروين، كميات من مخدر الآيس والأفيون، 6 أقراص مخدرة".

كما تم ضبط "25 ألف جنيه، 40 دولارا أمريكيا، 62 هاتف محمول، 9 سيارات، 3 دراجات نارية، 8 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان، 3 سرنجات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.