بعد ارتكاب 7 جرائم.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات ارتكبوا 7 حوادث سرقة بأسلوب "المفتاح المصطنع". أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 4 عاطلين واثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 7 جرائم بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه والدخيلة وثان طنطا بالغربية"، وأرشدوا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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