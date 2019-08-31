بعد مداهمة بؤر إجرامية بـ 4 محافظات.. ضبط طني مخدرات و11 ألف متهمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام حملات متنوعة بكافة المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل" بالدقهلية- "التمساح، دواسة، المدورة، الخندق" ببورسعيد- "بحيرة المنزلة" بدمياط- "السحر والجمال" بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية- "كوم أمبو" بأسوان) ضُبط خلالها (3528 متهما وذلك على النحو التالي:- ضبط 70 قطعة سلاح ناري، 767 طلقة مختلفة الأعيرة، 9 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 66 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 1,926,870 طن لنبات البانجو المخدر، 4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 2,531 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 1448 قرص مخدر، تنفيذ 17319 حكم قضائي متنوع، 9 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تأمين تنفيذ 109 قرار إزالة، 2928 قضية متنوعة، 12 سيارة ودراجة نارية.

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وضبطت الأجهزة الأمنية 11996 متهم من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية، 520 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم 13 بندقية آلية- 21 بندقية غير مششخنة- 12 مسدس - 101 فرد محل 375 سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود عن ضبط 3590 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3112 متهم وذلك على النحو التالى: "3 أر.بي.جي- 4 رشاش جرينوف- 5 رشاش- 356 بندقية آلية– 777 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 272 مسدس– 2173 فرد محلي– 11187 طلقة مختلفة الأعيرة"، 7377 قطعة سلاح أبيض، 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق