ضبط قضايا أموال عامة متنوعة بقيمة 100 مليون جنيه خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. وأسفرت جهود الحملات خلال شهر عن ضبط 53 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "احتيال مصرفي، تسهيل استيلاء على المال العام، استيلاء على المال العام، استغلال نفوذ مزعوم، غسل أموال، كسب غير مشروع، اتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي وبضائع، سوق مال ومخالفات نقدية" بإجمالي مبالغ بلغت نحو (907,634,187 تسعمائة وسبعة مليون وستمائة أربعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثمانون جنيه مصري 9,566,592 تسعة مليون وخمسمائة ستة وستون ألف وخمسمائة اثنين وتسعون عملات أجنبية مختلفة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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