مصر | "تخطى الـ21 عاما".. من هو التاجر وشروط مزاولة التجارة وفقا للقانون؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تخطى الـ21 عاما".. من هو التاجر وشروط مزاولة التجارة وفقا للقانون؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملًا تجاريًا.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
كما تبين المادة 11 من قانون التجارة من يكون أهلًا لمزاولة التجارة فيجرى نصها على النحو التالي:
1- يكون أهلًا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيًا:
- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرًا في هذه السن.
- من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته، ويعتبره راشدًا في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3- تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
"الحبس والغرامة".. أبرز عقوبات قانون المرور الجديد
تضمن مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.
أولا حبس وسحب السيارة
حدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:
1- أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.
2- إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.
3- إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.
ثانيا غرامات مالية
يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.
- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.
- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.
- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.
- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.
تعرف على عقوبة من يعلم الجريمة ويخفي أدلتها
نص قانون العقوبات فى المادة 145 منه على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
1- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
2- وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
3- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور.
وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.
أما من يمكن مقبوض عليه من الهرب أو يساعده عليه أو يسهل له الأمر فيعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.