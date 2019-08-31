مصر | "تخطى الـ21 عاما".. من هو التاجر وشروط مزاولة التجارة وفقا للقانون؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تخطى الـ21 عاما".. من هو التاجر وشروط مزاولة التجارة وفقا للقانون؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصت المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على أن "التاجر" يكون تاجرا في الحالات التالية:

1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملًا تجاريًا.

2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.

كما تبين المادة 11 من قانون التجارة من يكون أهلًا لمزاولة التجارة فيجرى نصها على النحو التالي:

1- يكون أهلًا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيًا:

- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرًا في هذه السن.



- من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.



2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته، ويعتبره راشدًا في هذه السن أو يجيز له الاتجار.



3- تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.