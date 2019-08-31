مصر | بـ"شركة وهمية".. حبس شاب بالدقي لنصبه على "راغبي السفر للدراسة"

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن قيام المتهم والبالغ من العمر 25 عامًا بإنشاء شركة وهمية بالدقي "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة التي تؤكد نشاطه، ومجموعة من العقود باسم الشركة، ونماذج امتحانات لمرحلة الثانوية العامة خاصة ببعض الدول لإيهام ضحاياه بقدرته على توفير فرص حصولهم عليها من الخارج، وإعلان ورقي خاص بالشركة مدون به أرقام حسابات الشركة لدى بعض البنوك وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لتحرشه بزميلته.. إحالة أخصائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.

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وباشرت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ أمام الأستاذ مصطفى الشربيني – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق بدر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.

وكما كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه.

وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطيء أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

