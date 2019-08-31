مصر | "انهارت عليه الحفرة".. استمرار حبس والد ضحية "الثراء السريع" بالعياط

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بتشكيل لجنة لفحص آثار الحفر، التي نفذها عامل بقرية طهما، بالمنطقة الجبلية، بمركز العياط وتبين أن عمق الحفرة يمتد لـ10 أمتار، مما أسفر عن مصرعه بسبب انهيار الحفرة عليه، والتحفظ على المعدات المستخدمة في عمليات الحفر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكان الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص بمنطقة طهما بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل يدعى "أحمد.ج.ح" ٢٦عاما، بالحفر بحثا عن الآثار انهارت عليه الحفره، وجار العمل على استخراج الجثة.

وتبين أن والد المتوفى يعلم بما يفعله نجله، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه حال تواجده داخل منزله بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله؛ تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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