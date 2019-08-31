مصر | عاجل.. النيابة تستأنف على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى" بقضية نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النيابة تستأنف على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى" بقضية نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة الاستئناف اليوم السبت، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بقضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن النظام المصري، على إثر تغريدات ساخرة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قرر اليوم السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".

بعد استغلالهم في التسول.. عاطلان يعتديان جنسيا على 3 أطفال في الدقي بدأت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و14 عامًا باستخدام 3 أطفال أعمارهم ما بين 14 و15 عامًا، في اتسول بأحد مناطق الدقي. وتعود بداية الواقعة، بقيام شابين باستدراج أطفال من منطقة السيدة زينب، لاستخدامهم لجرائم التسول، وفي أحد الأيام أخذوا الـ3 أطفال من السيدة زينب حتى منطقة الدقي، وقام الأطفال بمسح العربات المارة والتسول، وبعد انتهاء اليوم، أخذا المبالغ التي تم جمعها بالقوة، لمنطقة كوبري الخشب وقاما بشراء المخدرات وبصحبتهما الأطفال، وفي أثناء ذلك وضع الشابين مادة مخدرة في السجائر للأطفال وعقب نومهم قاما بهتك عرضهم. وعندما استفاقوا في صباح اليوم التالي، ذهب الأطفال لأحد المواطنين بالمنطقة لإبلاغه على الفور. ووردت معلومات لمباحث قسم الدقي من أحد المواطنين المحيطين بالمنطقة بحدوث الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بجريمتهما، وتولت النيابة التحقيق.