مصر | "تسول" و"اغتصاب".. عرض 3 أطفال على "الطب الشرعي" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسول" و"اغتصاب".. عرض 3 أطفال على "الطب الشرعي" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، بعرض 3 أطفال يتراوح أعمارهم من 15 إلى 16 عامًا، الذين تم هتك عرضهم من شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي، للطب الشرعي، للكشف عليهما وكتابة تقرير وافٍ عن حالتهم.

وبدأت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا باستخدام 3 أطفال أعمارهم ما بين 15 16 عامًا، في اتسول بأحد مناطق الدقي.

وتعود بداية الواقعة، بقيام شابين باستدراج أطفال من منطقة السيدة زينب، لاستخدامهم لجرائم التسول، وفي أحد الأيام أخذوا الـ3 أطفال من السيدة زينب حتى منطقة الدقي، وقام الأطفال بمسح العربات المارة والتسول، وبعد انتهاء اليوم، أخذا المبالغ التي تم جمعها بالقوة، لمنطقة كوبري الخشب وقاما بشراء المخدرات وبصحبتهما الأطفال، وفي أثناء ذلك وضع الشابين مادة مخدرة في السجائر للأطفال وعقب نومهم قاما بهتك عرضهم.

وعندما استفاقوا في صباح اليوم التالي، ذهب الأطفال لأحد المواطنين بالمنطقة لإبلاغه على الفور.

ووردت معلومات لمباحث قسم الدقي من أحد المواطنين المحيطين بالمنطقة بحدوث الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بجريمتهما، وتولت النيابة التحقيق.