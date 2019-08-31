مصر | مدى التزام المحكمة برأي الخبير في القضايا الجنائية.. تعرف على صلاحياته والتزاماته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدى التزام المحكمة برأي الخبير في القضايا الجنائية.. تعرف على صلاحياته والتزاماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشف عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، كما أن لها كامل الحرية في تقديره القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فلها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعي دون باقي التقارير المقدمة في الدعوى واستخلص من ذلك توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة وإصابة المجني عليهم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.

ومن المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القوي غير متناقض مع الدليل الفني تناضقاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ـ لما كان ذلك ـ وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي، غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله .. وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم ـ

إن الرأي الفني المبدي في الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجني عليه لا يتضمن القطع بحصولها في اليوم الذي عينته النيابة العامة خطأ في مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث، وإنما كان هذا الرأي بحسب مساقه مبنياً على التقريب والاحتمال وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، ومن ثم فهو لا ينفي إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذي أوقعه الطاعن بالمجني عليه في اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته وإذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع في الدعوى ويسوغ به رفع التعارض الظاهري القائم بين الدليلين القولي والفني اللذين حصلهم الحكم بغير تناقض، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد.

قواعد الاستعانة بالخبراء في المحاكم .. الشروط والأتعاب

اختيار الخبير

في العادة يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخّصون، وتجوز الاستعانة بالخبرة المتوافرة لدى الجهات الحكومية، كما يجوز للخصوم الاتفاق على خبير معين ويجب على المحكمة أن تُقر اتفاقهم بهذا الشأن، لكن يجوز للمحكمة انتداب خبير من غير هؤلاء شريطة أن تبين أسباب ذلك في قرارها لندب الخبير.

ندب الخبير

في البدء تطلب المحكمة عروضا من عدد من الخبراء شريطة أن يتضمن عرض كل خبير بيانا بالأعمال التي سيقوم بها والمدة اللازمة لإنجازها وتقدير مصروفاته وأتعابه، وبعد اختيار المحكمة عرض أحد الخبراء تُصدر قرار الندب متضمنا بيانا دقيقا لمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والتاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال خلال 45 يوما من صدور قرار الندب، ويجوز للمحكمة تمديدها 30 يوما في حالة جهة الخبرة الحكومية، كما يجب تحديد تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع الخبير للتقرير، ويجب أن يشتمل القرار أيضا على مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها مع بيان الخصم المُكلف بإيداعها، وأن يحدد القرار المبلغ الذي يحق للخبير سحبه لمصروفاته من السلفة المودعة.

رد الخبير

يمكن الاستناد إلى نفس الأسباب التي تجيز رد القاضي لرد الخبير وتقدم عريضة رد الخبير مسببة إلى المحكمة التي ندبته ويبلغ الخبير بالعريضة للإجابة عليها كتابة خلال (5) أيام وتفصل فيها المحكمة بقرار غير قابل للاعتراض خلال (5) أيام من إجابة الخبير. لا يقبل طلب رد الخبير ممن ندب الخبير الذي اختاره

Advertisements

صلاحيات الخبير والتزاماته

تسلم المحكمة الخبير صورة قرار الندب خلال (3) أيام من صدوره أو من إيداع السلفة، وللخبير الاطلاع على أوراق الدعوى ومرفقاتها وتسلم بعضها بإذن المحكمة، ويجوز للخبير أن يطلب إعفاءه خلال (5) أيام من تسلمه قرار الندب.

يجوز أن يكون الخبير شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ويحق للخبير الاستعانة في تنفيذ المهمة المُكلف بها بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وفي غير الأحوال المستعجلة على الخبير أن يحدد لبدء مهمته تاريخا لا يتجاوز (15) يوما من تاريخ تسلمه القرار ويتم تبليغ الخصوم بهذا التاريخ قبل (7) أيام من بدء عمله، وللمحكمة أن توجه إنذارا في موعد لا يتجاوز (5) أيام من عدم مباشرة الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أداء المهمة أو تأخر عن إيداع التقرير دون مبرر، فإن لم يستجب للمحكمة سحبت المهمة منه وتأمره برد ما تبقى من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته، وحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض أمام الجهات المختصة.

يحق للخبير سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى ضرورة سماع أقواله إذا تضمن قرار ندبه الإذن له بذلك، كما يحق للخبير المعاينة وطلب المستندات والأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته سواء من الخصوم أو من غيرهم، وللمحكمة ـــ عند الاقتضاء ــــ أن تلزم الخصوم بذلك بناء على طلب الخبير، ويلتزم الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم مهمته أو أثناء تنفيذها، ويظل التزام السرية قائما حتى بعد انتهاء مهمته.

محضر وتقرير الخبير

يعد الخبير محضرا يتضمن الأعمال التي قام بها وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم، كما يتضمن المحضر حضور أو غياب الخصوم وممثليهم وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم. ثم يعد بعد ذلك تقريرا موقعا منه يتضمن قرار الندب وتاريخه وبيان المهمة المُنتدب لها وملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة والتحليل الفني لها ونتيجة أعمال الخبير ورأيه الفني في المسألة والأوجه التي استند إليها في رأيه بكل دقة ووضوح. ويودع الخبير في التاريخ المُحدد له لدى المحكمة محضر أعماله وتقريره بصور كافية للخصوم مع بيان يوضح الوقت المستغرق لتنفيذ المهمة ومصروفاته وأتعابه ويبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال (24) ساعة من الإيداع. وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم يجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه. إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير ومحضر الأعمال في التاريخ المحدد يقدم مذكرة للمحكمة قبل (7) أيام من موعد الجلسة المحددة تشتمل على ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وللمحكمة منحه أجلا لا يتجاوز (30) يوما لإيداع التقرير إذا اقتنعت بمبرراته. كما يجوز للمحكمة بقرار تثبته في محضر الجلسة سماع الخبرة شفاهة دون تقرير.

حجية أعمال الخبير والرقابة عليها

يجوز للمحكمة دعوة الخبير لمناقشته في تقريره كما يجوز لها إعادة المهمة إلى الخبير ليتدارك وجوه الخطأ أو النقص فيها، وعند الاقتضاء يجوز للمحكمة أن تعهد بالمهمة إلى خبير آخر. وللمحكمة أن تزود الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.

فيما عدا الادعاء بالتزوير فلا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رخص له في إثباته. وعلى المحكمة في حال عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه بيان أسباب ذلك في حكمها.

تقدير أتعاب ومصروفات الخبير

يُراعى عند تقدير الأتعاب والمصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ويكون تقدير الأتعاب إما بناء على اتفاق بين الخبير والخصوم أو بناء على تقدير المحكمة الذي يجب أن تُراعي فيه طبيعة المنازعة ونوع الخبرة والأعمال التي قام بها الخبير والزمن المستغرق وسنوات الخبرة وندرة الاختصاص والأتعاب المماثلة أمام القضاء وقيمة الأعمال المهنية المماثلة.

ويستوفي الخبير أتعابه ومصروفاته من السلفة، وإذا لم تودع أو زادت عن السلفة فيدفعها الخصم الذي خسر المطالبة، ويتضمن حكم المحكمة إلزامه بذلك والخسارة النسبية بين الخصوم تحمل بينهم بقدر خسارة كل منهم. كما يجوز للمحكمة بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة العدول عما أمرت به من إجراءات خبرة.