مصر | متى تنقضي الدعوى الجزائية.. وما هي شروطها وأحكامها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متى تنقضي الدعوى الجزائية.. وما هي شروطها وأحكامها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إن انقضاء الدعوى الجزائية يعني عدم جواز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وطرق انقضاءها متنوعة، هي:

1- قوة الشيء المحكوم فيه: وهو الطريق الاعتيادي لانقضاء الدعوى الجزائية أي أن الحكم قد صدر بحق المتهم واكتسب الدرجة القطعية ( البتات) بمعنى حاز على قوة الشيء المحكوم فيه وليس بالمقدور العودة مجددا لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة.

2- وفاة المتهم: طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فإن وفاة المتهم يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في حالة عدم تحريكها قبل وفاته ، أما في حالة تحريكها ووقعت الوفاة فيجب إيقاف الإجراءات المتخذة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة جناية كانت أم جنحة أم مخالفة ، أما إذا أكتسب الحكم الدرجة القطعية وحدثت الوفاة فعندئذ تنفذ الإحكام المتعلقة بالمصادرة أو الرد أو المصاريف ، وفي حالة أكثر من شخص متهم بالجريمة فأنها تنقضي عن الشخص المتوقي فقط وتسري الإجراءات أو الحكم على الآخرين .

3- العفو: إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة فأن صدور العفو العام ( يصدر بقانون) يوقف جميع الإجراءات نهائيا ، غير أن المتضرر من الجريمة لهُ الحق في أقامة الدعوى المدنية ، أما إذا صدر العفو العام بعد اكتساب الحكم درجة البتات فان العفو يسقط الحكم الصادر ومحو الإدانة وجميع العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية ، أما العفو إذا صدر عن جزء من العقوبة فيعتبر (عفو خاص ) وهو (يصدر بمرسوم جمهوري) كما أنهُ لا يترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية .

4- إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة : عندما يلغى قانون كان ينص على العقوبة صراحة بواسطة قانون آخر أو ضمنا على أثر نصوص جديدة تتعارض مع نص قديم عند ذلك فإن الدعوى الجزائية ليس بالمقدور مباشرتها طبقا للمبدأ القائل ؛ أن القانون الجديد يلغي العقوبة يكون واجب التطبيق على الوقائع حتى تلك المرتكبة قبل إصداره وهذا المبدأ الذي يقضي برجعية القانون الأصلح للمتهم .

5- التقادم : التقادم يعني مرور فترة زمنية معينة دون أن يباشر في التحقيق أو دون أن تنفذ العقوبة أي معناه لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فترة محددة من الزمن ، فأن تلك الدعوى تنطفي بالتقادم وهو نوعان :

آ- التقادم المسقط للدعوى : وهو مضي مدة دون إلقاء القبض على المتهم لإجراء التحقيق ومحاكمته حسب الأصول المرعية ، وهذا التقادم ذا طبيعة موضوعية فهو يسري بحق الفاعل والشريك ولكنهُ بالنسبة للشريك يبدأ سريان مدته إلى اليوم التالي الذي إرتكب فيه الفعل الأصلي أو كما يسمي الفعل الرئيسي ، كما أن آثار أنقضاء الدعوى تنصرف إلى جميع المساهمين في الجريمة معلومين كانوا أم مجهولين ، وسقوط الحق يكون أمام جهة قضائية .

ب- التقادم المسقط للعقوبة : إذا أصدرت المحكمة حكم بإدانة المتهم ولم ينفذ الحكم يسقط بمرور مدة من الزمن ، وهذا التقادم ذا طبيعة شخصية .

ومن الملاحظات على هذين التقادمين أن التقادم في الحالة الأولى يكون أقصر من الحالة الثانية لأن سقوط الحق في الدعوى يعني أن التهمة المسندة للمتهم ليست ثابتة وإنما هناك شك قد يتبين أثناء الإسناد للتهمة من الإدلة والوثائق وبالتالي يمكن إطلاق سراحه أو الأفراج عنهُ ، لكن التقادم المسقط للعقوبة هو أنهُ قد ثتبت للمحكمة أن التهمة المسندة صحيحة وبالتالي لا بد من تنفيذ العقوبة وعليه تكون فترة التقادم أطول .

ولا بد من الأشارة ، أن التقادم المسقط للجريمة في قانون الكمارك مدته ثلاث سنوات ، أما قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 في المادة /70 منهُ ب 15 سنة للجنايات و7 سنوات للجنح و3 سنوات للمخالفة .

احتساب مدة التقادم :

1- الجرائم الوقتية : فأن التقادم يبدأ سريانه من اليوم التالي لليوم الذي وقعت فيه الجريمة والعبرة بيوم الأرتكاب بصرف النظر عن اليوم الذي تحققت فيه النتيجة .

2- الجرائم المستمرة : إن سريان المدة يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه الحالة الجنائية .

3- جرائم الأعتياد : فإن التقادم يسري بأنتهاء الفعل المكون لجريمة الاعتياد إذا كان القانون يتطلب تكرار الفعل مرتين مثلا من اليوم التالي لانتهاء الفعل الثاني .

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4- الجرائم المركبة : هذا النوع من الجرائم يتكون عادة من عدة أفعال مادية فسريان المدة يبدأ احتسابه أعتبارا من اليوم التالي لأنتهاء أخر فعل أرتكبهُ الجاني وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المتتابعة التي يربطها غرض واحد .

أنقطاع مدة التقادم : أن بعض الجرائم يصعب معها تحديد الوقت الذي حدثت فيه الجريمة لذلك فأن احتساب المدة يعود تقديرة إلى القاضي المختص الذي عليه استجلاء ومعرفة الوقت الفعلي والتاريخ الحقيقي لوقوع الجريمة حتى يتسنى لهُ أحتساب مدة التقادم غير أن مدة التقادم قد تنقطع أما بتحريك الدعوى الجزائية من قبل الإدعاء العام أو المباشرة بالتحري أو التحقيق فيها أو المحاكمة أو استدعاء المتهم أو أستجوابه ، غير أن أقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم المدنية لا يؤدي إلى أنقطاع مدة التحاكم في الدعوى الجزائية .

طرق الانقضاء الخاصة :

التنازل : وهو تصرف إرادي صادر من الشخص للتخلي عن حقه المدني والجزائي ، ويجوز التنازل عن الحق الشخصي لكن لا يجوز التنازل عن الحق العام .

الصلح : وهو تسوية المنازعات والخلافات ما بين أطراف الدعوى بالطرق الودية ، وقد عالجت المادة 194و198 من القانون بقبول الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبهُ المجني عليه ، أما إذا كان الجاني معاقب بالحبس مدة سنة أو أقل أو غرامة يقبل الصلح دون موافقة القاضي .وإذ تقرر المحكمة إلغاء العقوبة وتقرر إخلاء سبيل المحكوم أو المحكومين وترسل أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز للمصادقة عليها .ولا يجوز التراجع عن الصلح .

انقضاء الدعوى المدنية:

انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة التي هي وسيلة تستطيع المدعي بالحق المدني حماية حقه للحصول على التعويض عن الضرر الخاص بأحد طرق الانقضاء العادية للدعاوي المدنية فهي تنقضي عند صدور حكم منفصل في الدعوى المدنية ويكتسب درجة البتات ، كذلك تنقضي بطرق انقضاء الالتزامات العادية بالدفع (سداد الدّين تجديد اتحاد الذمة ) وكما أنها تنقضي عن طريق ترك المدعي دعواه في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابهُ ، كما أنها تنقضي بالصلح أيضا كأن يتم الاتفاق بين المتضرر من الجريمة والجاني على قواعد المدنية وتكون المحكمة الجزائية هي منْ تنظر الدعوى الجزائية هي المختصة في الفصل بهذا الصلح ،و تنقضي الدعوى المدنية بتنازل المدعي عن دعواه صراحة وضمنا ، وكذلك التقادم .

الادعاء العام :

أن للتطور الحاصل في الفكر الإنساني والشعور المتزايد بضرورة تحقيق العدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع وحماية مصالحه ضد خطر الجريمة أثر كبير في ترسيخ عمل جهاز الإدعاء العام وتعاظم دوره في الرقابة على الشرعية ، ونشأته في العراق تعودد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي عرف وظيفة النائب العمومي ، وإلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 1971 والذي خصص للإدعاء العام من المواد 30-38 الذي بين تشكيلاته وأختصاصاته أفضل ، وأخيرا صدر قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعمول به حاليا .

ويتكون الجهاز من :

1- رئيس الإدعاء العام ونائبيه : يتولى الرقابة والاشراف الإداري على هذا الجهاز

2- مدعي عام في كل من محكمة التمييز ومدعي عام في كل محكمة أستئناف ومدعي عام في كل محكمة جزائية ، وكذلك مدع عام في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي ( السجون) .

ووظيفة الادعاء العام تمثيل المجتمع لأن الدعوى الجزائية تقام باسم المجتمع.

الإشراف على جهاز الادعاء العام: يتولى رئيس جهاز العام حق الإشراف والرقابة المباشرة على جهاز الإدعاء العام وله الحق في إتخاذ مايراه مناسبا ، كما لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الاشراف على جهاز الإدعاء العام بما فيهم رئيس الإدعاء العام ومراقبة مدى التزامهم في تأدية واجباتهم ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم والمحافظة على كرامة الوظيفة وذلك بأبتعاد عضو الإدعاء العام عن كل ما يبعث على الريبة في نزاهته وحياده في عمله وكتمانه للأمور التي أطلع عليها بحكم وظيفته وغيرها من الأمور التي يجب أن يلتزم بها عضو الادعاء العام.