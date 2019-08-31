مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 5206 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 5206 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة ضبط (5206) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(215) مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة تسيير وقيادة.

(26) مخالفةدراجات نارية مخالفة.

(17) مخالفة "موقف عشوائى".

(40) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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(47) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

إحباط محاولة تهريب 2 مليون قرص مكملات غذائية عبر ميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام ( إحدى السيدات – مقيمة ببورسعيد) بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل) داخل (حاوية)، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط (عدد 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع - عدد 1.000.000 مليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.