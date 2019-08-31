مصر | ضبط 2205 مخالفة تجاوز سرعة بالقاهرة خلال 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 2205 مخالفة تجاوز سرعة بالقاهرة خلال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5206 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2205 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎

تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير ما يقرب من 5 آلاف مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات، الصلاحية الفنية للسيارة، مخالفات نـمــوذج 125، عدم استخدام حزام الأمان، زجاج فاميه، حجز توك توك، التصالح الفوري، ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، مخالفات زيادة التعريفة المقررة، حملة السرفيس، بدون تسيير، حجز سيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

قتلاه وأصابا شقيقه بطلق بالقدم.. تفاصيل جديدة حول قتل صاحب محل خمور بالجيزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه وبين أصحاب كافيه "ولاد عم"، عقب حضورهم حفل زفاف بالمنطقة سكنهم، وتدخل الأهالي لفضها.

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وأوضحت التحقيقات، أن اليوم التالي للمشاجرة أحضر المتهم الرئيسي "صدام"، بندقية خرطوش، وتعدي على الشقيقين بالضرب محدثا إصابة المتوفي بطلق في منطقة الصدر وأسقطه قتيلًا في الحال، واصاب شقيقه بالقدم، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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