مصر | خلال شهر.. ضبط 5411 قضية مواد مخدرة و83 تشكيلا عصابيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. ضبط 5411 قضية مواد مخدرة و83 تشكيلا عصابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات بكافة المحافظات كل في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي حيث أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق ("المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل" بالدقهلية- "التمساح، دواسة، المدورة، الخندق" ببورسعيد- "بحيرة المنزلة" بدمياط- "السحر والجمال" بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية- "كوم أمبو" بأسوان) ضُبط خلالها (3528 متهما) وذلك على النحو التالي:



ضبط (70) قطعة سلاح ناري.

ضبط (767) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (9) قطع سلاح أبيض.

ضبط (66) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (1،926،870 طنلنبات البانجو المخدر – 4،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –2،531 كيلو جرام لمخدر الهيروين –1448 قرصًا مخدرًا).

تنفيذ (17319) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط (9) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

تأمين تنفيذ (109) قرار إزالة.

ضبط (2928) قضية متنوعة.

(12) سيارة ودراجة نارية.

تشكيل عصابي.

ضبط (11996) متهمًا من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية.

ضبط (520) متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (13 بندقية آلية- 21 بندقية غير مششخنة- 12 مسدس - 101 فرد محلي- 375 سلاح أبيض).

ضبط (عدد 3590 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة 3112 متهمًا، وذلك على النحو التالي: (3أر.بى.جى- 4 رشاش جرينوف- 5 رشاش- 356 بندقية آلية– 777 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"–272 مسدس–2173 فرد محلى–11187 طلقة مختلفة الأعيرة).

ضبط (7377) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. ضبط (70) قطعة سلاح ناري.ضبط (767) طلقة مختلفة الأعيرة.ضبط (9) قطع سلاح أبيض.ضبط (66) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (1،926،870 طنلنبات البانجو المخدر – 4،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –2،531 كيلو جرام لمخدر الهيروين –1448 قرصًا مخدرًا).تنفيذ (17319) حكمًا قضائيًا متنوعًا.ضبط (9) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.تأمين تنفيذ (109) قرار إزالة.ضبط (2928) قضية متنوعة.(12) سيارة ودراجة نارية.تشكيل عصابي.ضبط (11996) متهمًا من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية.ضبط (520) متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (13 بندقية آلية- 21 بندقية غير مششخنة- 12 مسدس - 101 فرد محلي- 375 سلاح أبيض).ضبط (عدد 3590 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة 3112 متهمًا، وذلك على النحو التالي: (3أر.بى.جى- 4 رشاش جرينوف- 5 رشاش- 356 بندقية آلية– 777 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"–272 مسدس–2173 فرد محلى–11187 طلقة مختلفة الأعيرة).ضبط (7377) قطعة سلاح أبيض.ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (1921641) حكم قضائي متنوع وذلك على النحو التالي:

(7529) حكم جناية من بينها (16 حكم بالإعدام –393 حكم بالسجن المؤبد).

(668107) حكم حبس جزئى ومستأنف.

(991763) حكم غرامة.

(254242) حكم مخالفة. في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (83) تشكيال عصابيا ضموا (260) متهمًا، إرتكبوا (360) حادث متنوع. Advertisements



في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (5411) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5721) متهم.. وبحوزتهم الآتي:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (2،843طن).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (287.194كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (64.690كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (5.079كيلو جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (28.020كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (10.728كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2.051جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (17.030كيلو جرام ).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (495 جرام).

كمية من بذور القنب المخدر وزنت (1،500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الفولة ونت (1،500 كيلو جرام).

عدد (145،958) قرص مخدر، (79) أمبول مخدر.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

ضبط (532) قضية أحداث.

ضبط (975) قضية مصنفات فنية.

ضبط (44894) قضية مرافق عامة.

ضبط (106) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (858953) مخالفة مرورية متنوعة.

كشف غموض (214) حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد) بإجمالي (340) متهما.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط ( 29565 قضية تموينية متنوعة ).. جاء أبرزها على النحو التالي:-

ضبط ( 431 ) قضية إسطوانات بوتاجاز..بمضبوطات بلغت (18028 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط ( 151) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1337416لتر).

ضبط (984) قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى، بمضبوطات بلغت (595،909 طن –1،023،595 عبوة – 14،184 قطعة، 10،160 لتر ) سلع غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى.

ضبط (348) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (103،969 طن-23،271 عبوة-1583 قطعة لسلع غذائية وتموينية متنوعة).



في مجال قضايا التيار الكهربائي:

ضبط (273558) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (180،096،113–مائة وثمانون مليونًا وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر جنيهًا ).



في مجال قضايا التهرب الضريبي:

تم ضبط (5172) قضية فى مجال الضرائب والرسوم على النحو التالى:

(631) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (1020) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (119) قضية تهريب جمركى، (55) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط (54) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1273) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (678) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (1342) حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (6،838،568،896) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.



في مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (53) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (إحتيال مصرفى – تسهيل إستيلاء على المال العام –إستيلاء على المال العام - إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال- كسب غير مشروع - إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- تهريب جمركى وبضائع- سوق مال ومخالفات نقدية).. بإجمالي مبالغ بلغت نحو (907،634،187 تسعمائة وسبعة مليون وستمائة أربعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثمانون جنيه مصرى –9،566،592 تسعة مليون وخمسائة ستة وستون ألف وخمسمائة أثنين وتسعون عملات أجنبية مختلفة ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

