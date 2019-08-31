مصر | بـ"رصاصة في الرأس".. إحالة عاطل قتل ربة منزل إلى "الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"رصاصة في الرأس".. إحالة عاطل قتل ربة منزل إلى "الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطل بتهمة قتل ربة منزل برصاصة خرجت بالخطأ، من بندقيته، وحيازة سلاح ناري إلى محكمة الجنايات.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها أنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته، فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العقار سكن المجني عليها، وبإعداد الأكمنة، بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكًا بيده السلاح النارىي المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجني عليها، التي تصادف وقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، ما أدى لحدوث إصابتها، التي أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قتلاه وأصابا شقيقه بطلق بالقدم.. تفاصيل جديدة حول قتل صاحب محل خمور بالجيزة



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه وبين أصحاب كافيه "ولاد عم"، عقب حضورهم حفل زفاف بالمنطقة سكنهم، وتدخل الأهالي لفضها.

وأوضحت التحقيقات، أن اليوم التالي للمشاجرة أحضر المتهم الرئيسي "صدام"، بندقية خرطوش، وتعدي على الشقيقين بالضرب محدثا إصابة المتوفي بطلق في منطقة الصدر وأسقطه قتيلًا في الحال، واصاب شقيقه بالقدم، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

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ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

