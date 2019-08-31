أخبار مصر | وزير الطيران يتأكد من مستوى الخدمات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتأكد من مستوى الخدمات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولى صباح امس تفقد خلالها مواقع العمل المختلفه للأطمئنان على المنظومة الأمنية بالمطار والوقوف على كافه الإجراءات المطبقة والتأكيد على مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يضمن تيسير إجراءات السفر والعودة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن.

وقد رافقه خلال الزيارة جميع القيادات الأمنية بالمطار واللواء حسام اللقاني رئيس قطاع الأمن بالوزاره والمهندس احمد فوزى رئيس شركه ميناء القاهره الجوي.

كما قام الفريق يونس المصرى بجولة تفقدية أخرى صباح اليوم لمطار شرم الشيخ الدولى، تأتي هذه الزيارة في ضوء الوقوف على أخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير، ورافقه في الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الامن بالوزاره والطيار صادق الشورى مدير المطار.

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وقد التقى بالعاملين بمطار شرم الشيخ ووجه لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول والأداء المتميز خاصة بعد النتائج الايجابية التى حققتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل بهدف الارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة للركاب خاصة لما تحظى به مدينة السلام من أهمية ومكانة دولية بكونها وجهه مصر الأولى أمام السياح والوافدين من مختلف أنحاء العالم كما تعد الملتقى الرئيسى للكثير من الأحداث الهامة والمؤتمرات الدولية التى يتم انعقادها على أرضها.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة وكذلك العاملين في المطار كلٍ في موقعه حيث تابع سيادته انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار وتفقد كاونترات الجوازات للتأكد من انتظاميه التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا خلال موسم الذروة، كما تفقد سيادته المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمع المصرى إلى نتائج أعمال خطة التطوير التى تم تنفيذها بالمطار والإطلاع على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) الذى من المقرر افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً موجهًا بضرورة السرعة والألتزام من أجل الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وفى نهاية اللقاء حث وزير الطيران جميع العاملين بأهمية الحفاظ على ترسيخ روح الانتماء وحب العمل من أجل تطوير الأداء والنهوض بقطاع الطيران المدنى إحدى أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة مضيفًا أن التقدم والنجاح بهذا المرفق الحيوى يصبو لصالح وطننا الغالى مصر .