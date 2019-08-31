أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تنتهي من مشروع رقمنة المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تنتهي من مشروع رقمنة المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها، اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.

وأضافت أنه من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة القادمة.‎