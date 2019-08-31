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البرلمان الإماراتي وراء استقالة أمين عام مجلس النواب

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محمد عبدالقادر 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام بمجلس النواب، باستقالته من البرلمان، وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن العرض الذي تلقاه الأمين العام المستشار احمد سعد الدين جاء من البرلمان الإماراتي منذ فترة، وأن «سعد الدين» طلب تأجيل الموضوع لحين انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان المصري.

وأضافت المصادر أن هيئة مكتب البرلمان هي التي ستختار خليفة «سعد الدين»، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لاختيار أحد مساعديه بالأمانة العامة.

كان المستشار احمد سعدالدين تم تعيينه أمينا عاما للبرلمان خلفا للواء خالد الصدر، ومن أبرز المناصب التي تولاها الامين العام المستقيل هي مناصب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزراء شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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