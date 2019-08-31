شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، عن تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بكافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لها.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القرى الأكثر احتياجًا، في إطار خطة المحافظة بالاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد «راشد» على أنه تم تخصيص 119 مليون لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الجدية لتنفيذ مشروعات الخطة لتنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني المحدد.

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وكشف المحافظ أنه تم تخصيص 6.5 مليون لمديرية الطرق والنقل و5.6 مليون لمديرية الإسكان و6 ملايين للإدارة العامة لمرور الجيزة و8 ملايين للحماية المدنية.

وأضاف «راشد» أنه بالنسبة للأحياء تم تخصيص 15 مليونا لحي شمال الجيزة و15 مليونا لحي بولاق الدكرور و15 مليونا لحي العمرانية و14 مليونا لحي الوراق و13 مليونا لحي جنوب الجيزة و13 مليونا لحي الهرم و7 ملايين لحي الدقي و7 ملايين لحي العجوزة.

وبالنسبة للمراكز والمدن تم تخصيص 16 مليونا لمركز ومدينة منشأة القناطر و14 مليونا لمركز ومدينة أوسيم و14 مليونا لمركز ومدينة أبوالنمرس و14 مليونا لمركز ومدينة البدرشين 13 مليونا لمركز ومدينة العياط و13 مليونا لمركز ومدينة الصف و12 مليونا لمدينة كرداسة و12 مليونا لمركز ومدينة اطفيح و12 مليون لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى و11 مليونا لمدينة الحوامدية.

يذكر أن محافظة الجيزة قد انتهت من الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف على مستوى كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنسبة تنفيذ 100% من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين مليون للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.