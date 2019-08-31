شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مصر تنضم رسميًا إلى مدرسة علوم الفضاء الدولية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارته لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية «التيكاد»، بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور شيباساكي، مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو.

تعد جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.

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ووفقًا للاتفاقية، انضمت مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية «World Space School»، والتي تم إنشائها بواسطة جامعة طوكيو.

أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين اليابان وأفريقيا، من خلال مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي المصرية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستمكن مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الأفريقية، والتي وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

تضم الاتفاقية بنودًا خاصة بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم مما يمكن الباحثين في هيئة الاستشعار عن البعد المصرية على مستوى الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، وتشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء على تطوير الأقمار لتستخدم في تطبيقات فعلية توجه للقضايا التي تهم مصر والقارة الإفريقية في العديد من المجالات منها: «الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية».

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور هانى الشيمى، المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية في طوكيو، والدكتورة هانم أحمد الملحق الثقافى في طوكيو.