شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 2 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.
بداية الواقعة، بتأكيد تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى السيدات، مقيمة ببورسعيد، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل) داخل (حاوية)، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهوده عن ضبط (1.500.000 مليون وخمسمائة ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع- و1.000.000 مليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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