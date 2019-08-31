شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» توفر 4264 فرصة عمل بـ31 شركة من أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة توفير 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019.

وقال «سعفان» في تصريحات صحفية، السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، والتي تأتى تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: «النشرة القومية للتشغيل»، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار «سعفان» إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: «نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله».

Advertisements

وقال إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مراقب جودة بكالوريوس علوم كيمياء، وعامل خط إنتاج، وفني صيانة، وفني تغريز بولي إيثيلين، وعمال خدمات، ومخازن، وخياط جلود باليد، وماكينة، وفني ميكانيكا، وطباعة سيلك سكرين، ومندوب مبيعات، وتسليم، وسائق، ومهندس تنفيذي موقع، وفني تبريد وتكييف، وسكرتيرة ومحاسب ورئيس حسابات، وفني دوكو، وكهرباء سيارات، وفني خراطة، وبرادة، وفني تشطيبات أتوبيسات.

كما تشمل الفرص مندوب تسليمات، وعلاقات عامة، وأخصائي نظم ومعلومات، وفني صباغة، وتجهيز منسوجات وطباعة، وعمال تطريز وتشطيب، وكاشير، ومدخل بيانات، ومنسق ممرات، وموظف أمن، وفرد أمن وحراسة، وخياطة، ومساعد، وعامل تعبئة، ومكواة، وقص، وجودة، وعامل مغسلة، وصنفرة، وفني صيانة كهربائية، وميكانيكية «محطة مياه» ومدير صيانة هندسية.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: