شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بـ«برقاش».. وقرار بإزالة 15 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم غير المطورة الكائنة بمنطقة برقاش بمحافظة الجيزة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأصدرت الجهات المعنية قرارا بإزالة ١٥ مكمورة فحم نباتي تقليدية وجارى اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة من خلال الجهات المعنية.

واستهدفت الحملة، التي قامت بها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة منشأة القناطر ومجلس مدينة منشأة القناطر، مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية ويصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.

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وخلال الفترة السابقةن قامت وزارة البيئة تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد بالتنبيه بشكل مبكر على أصحاب المكامير بأهمية التوقف عن العمل خلال نوبات تلوث الهواء لتخفيف الأحمال البيئية ضمن الإجراءات الاحترازية.

كما نظم فرع وزارة البيئة بالقاهرة الكبرى عددا من الندوات واللقاءات التوعوية بمحافظة القليوبية استعدادا لموسم قش الأرز، حيث تم تنفيذ 3 لقاءات توعوية وندوتين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة البيئة بضرورة تكثيف عمليات رفع وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في جهود الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتناولت الحملات موضوعات حول أضرار حرق قش الأرز لتوعية المزارعين والفلاحيين قبل الحصاد والتجميع لمنع حدوث أي حرائق للمخلفات الزراعية وكيفية التعامل الأمثل مع المخلفات الزراعية، وخلال الندوات تم التعريف بمجهودات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتضمنت الندوات أيضاً أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة من خلال المساهمة في نشر الوعي بين المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية (قش الأرز) عن طريق عمل أسمدة العضوية وأعلاف الحيوانات.