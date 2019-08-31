شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: استقالة الأمين العام لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، قدم استقالته وقرر السفر في إعارة إلي الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح بكري، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، السبت، أن مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، وافقا على طلب الأمين العام، الذي تلقى عرض الإعارة منذ فترة.

وأشار بكري إلى أن المستشار أحمد سعد بذل جهودا مضنية في عمله وبذل كل ما يستطيع من أجل النهوض بمستوى الأمانة العامة للمجلس وخدماتها للنواب.