شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل البحري»: بدء إصدار تراخيص الغوص التجاري بعد مطابقتها للكود الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، بدء إصدار تراخيص مزاولة الغوص التجاري لشركات ومقاولي الغوص بعد استيفائها للاشتراطات والمستندات المطلوبة الواردة في القرار 466 لسنة 2018.
وأشار «صالح»، في بيان، السبت، إلى أنه لن يتم السماح لأي عملية غطس إلا بعد التأكد من مطابقتها بكود الغطس الجديد، موضحا أن القرار الوزاري شمل شروط وضوابط مزاولة النشاط وتنظيم الترخيص لمدارس تأهيل وتدريب الغواصين.
وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن كود الغوص التجاري المصري الجديد يحقق من مميزات وفوائد لمصر منها حماية وسلامة العاملين بالمهنة ووجود تنظيم محكم لنشاط الغوص التجاري المصري ومدارس تأجير الغواصين التجاريين، فضلاً عن توفير العملات الصعبة بالحد من استخدام الغواصين الأجانب.
كان وزير النقل أصدر القرار رقم 466 لسنة 2018 بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة داخل وخارج الساحل والأعمال النهرية.
يذكر أن الغوص التجاري هو أحد أفرع الأنشطة البحرية الرئيسية، ويمارسه الغواص من أجل حصوله أو حصول الجهة التابع لها، سواء كانت شركة أعمال بحرية أو مقاولات تحت الماء كأعمال صيانة ولحام على مقابل مادي.
كانت هذه تفاصيل خبر «النقل البحري»: بدء إصدار تراخيص الغوص التجاري بعد مطابقتها للكود الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.