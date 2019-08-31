شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على شطب محلج محمد علي في مدينة فوه من عداد الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة الدائمة للأثار الاسلامية والقبطية وافقت على شطب مبنى محلج محمد على بمدينة فوه من عداد الأثار الإسلامية والقبطية. كلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والتخطيط العمراني ورئيس مجلس مدينة فوه باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات، لوضع تصور للاستفادة من المساحة بالكامل.

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