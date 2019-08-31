شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستقبل 400 طالب بجامعة الطفل غدا.. و«الخشت»: هدفنا إعداد أجيال قيادية في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غدًا الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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وقال «الخشت»، إن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لإعداد أجيال قيادية وابداعية في مختلف المجالات.

وأضاف «الخشت»، أن برنامج جامعة الطفل يشمل استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالهم الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات أخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.

كما يشهد الافتتاح الدكتور ممدوح ابراهيم، المنسق العام للبرنامج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونخبة من الأساتذة والباحثين في كل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي، إلى جانب 400 طفل وأولياء أمورهم.