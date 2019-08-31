«الوطنية للصحافة» تضع اللمسات النهائية لمشروع تحويل الصحف القومية إلى رقمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعكف الهيئة الوطنية للصحافة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.
ذكر بيان صادر عن الهيئة، السبت، أن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقاً بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.
من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة المقبلة.
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