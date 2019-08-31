شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تدعو إلى التوسع في التسويق للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، إن اختيار وسائل الاعلام الغربية لبعض المقاصد السياحية المصرية ضمن أفضل 100 واجهة سياحية لعام 2019 هو نتاج تطوير المنتجات السياحية وتحسين سياسية تسويق وترويج المقصد السياحي المصري.

أضافت، في تصريحات صحفية، السبت، أن تلك الأماكن تقدم صورة ذهنية جاذبة لعشاق المغامرة، وأن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من المنتجات السياحية التي تفتح الباب لجذب الشرائح الغنية ذات المستوي الأعلى إنفاقا.

أكدت النائبة أن التسويق للسياحة في مصر عبر المنصات الحديثة حول العالم هو مسئولية المجتمع بأكمله، بدء من المواطن الذي يهتم بنشر صورة ايجابيه عن بلده على وسائل التواصل، مرورا بكل الخطط التي تعدها الدولة بكافة مؤسساتها، بهدف الترويج الواسع للمنتجات السياحية المصرية.