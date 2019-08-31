شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 38 معرض «أهلا مدارس» بأحياء القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، عددا من فروع معرض «اهلا مدارس»، الذي يتم تنظيمها بالتعاون بين محافظة القاهرة، والغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشارك في افتتاح هذه المعارض من غرفة القاهرة، سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة. وقال «عبدالعال»، الذي افتتح المعارض بفرع الحديقة الدولية بمدينة نصر وفرع الزاوية الحمراء ومنطقة الساحل وعدد من الفروع في أحياء مختلفة من المحافظة، إنه يتم تنظيم ٣٨ معرض «أهلا مدارس» بعدد أحياء محافظة القاهرة لإفادة كافة الطبقات الشعبية في ظل دخول العام الدراسي الجديد.

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وأكد أن تعاون المحافظة وغرفة القاهرة التجارية أعطى أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات على مستلزمات المدارس تتخطى حاجز ٤٠%، مشيرا إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية سيزداد في المرحلة القادمة لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة لمواطني المحافظة.

من جهته، قال سامح زكي إن تنظيم هذه المعارض يأتي من منطلق الدور المجتمعي للتجار تجاه المواطنين ومساندتهم في استقبال المدارس، مشيرا إلى أن نسبة التخفيضات مناسبة جدا مقارنة بالسوق الحر نتيجة تعاون المحافظة والغرفة في توفير وتجهيز أماكن مجانا للعارضين دون تحملهم أي تكلفة حتي ينعكس ذلك على أسعار مستلزمات المدارس بفروع المعارض بأكملها.

فيما أشار أحمد الوسيمي إلى أن الدعم المالي الذي قامت به الغرفة ودعم المحافظة أدى إلى وجود خصومات على اسعار مستلزمات المدارس بالشكل المناسب الذي يدعم المواطنين بصورة ملموسة وهو الهدف الأسمى من إقامة هذه المعارض.