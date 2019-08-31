شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي على طريق الإسماعيلية السويس.. والأهالي ساخرين: «عملوا لنا مقام» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عملوا لنا مقام في قلب الطريق»، هكذا عبر أهالي منطقة أبوبلح وكوبري سيناء في الإسماعيلية عن غضبهم من رد فعل مسئولي الطرق في المحافظة على هبوط أرضي على طريق الإسماعيلية- السويس، بطول 3 أمتار، ما أدى إلى انقلاب سيارة، الجمعة.

قال ربيع محمد ربيع، أحد سكان المنطقة، إن الأهالي فوجئوا بهبوط أرضى بالشارع، مرجعا السبب إلى عبور ماسورة مياه ري أسفل الطريق، وانهياره بسبب المياه المتسربة، مضيفًا: «أبلغنا المسئولين فوضعوا علامات إسمنتية للتحذير من الهبوط».

تابع: «لم يتحرك أحد بعد ذلك، ومازالت المشكلة قائمة وتهدد بوقوع حوادث أخرى، واختفى مسئولو الطرق ليتركوا لنا (المقام)»، في إشارة إلى العلامات التحذيرية، فيما طالب المواطن محمد عبدالستار المسئولين بالتحرك الفوري لإصلاح الطريق.

هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية السويس

هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية السويس

هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية السويس