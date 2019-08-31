شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يهنئ الأنبا باخوم بالسيامة الأسقفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، برقية تهنئة بمناسبة سيامة الأنبا هاني باخوم لرتبة الأسقف. قال الباب في رسالته: «أقدمُ تَهنِئَتي القَلبِيّة للأنبا هاني باخوم بِمُناسَبة رِسامَتِهِ اُسقُفًا مُعاوِنًا جَديدًا للدائرة البَطرِيَركِيّة وكُرسي كاباسا الفَخرِيّ، مُتَّحِدًا وإيّاهُ بِمَشاعِرِ أُلفَةٍ رُوحِيّةٍ في هذا الزَّمَنِ بالِغِ الأَهَمِّيّة لَهُ ولِجَماعة كَنيسة الإسكَندَرِيّة القِبطِيّة الكاثوليكِيّة بأسرِها في مَصر؛ رافِعًا صَلَواتٍ حارّة لِيَسوع، الكاهن الأعظَم والأبَدِيّ، لِكَي تَصيرَ خِدمَتُهُ الأُسقُفِيّةِ خَصيبةً بِثِمارٍ رُوحِيّةٍ جَمّة لِبُنيانِ الشَّعبِ المَسيحِيّ. فأسألُ لَهُ بِشَفاعَةِ مريم والقِدّيس مُرقُس الإنجيلِيّ والقِدّيس باخوميوس نِعَمًا وافِرة وأنوارًا سَماوِيّة، وأبعَثُ لَهُ مِن قَلبي بَرَكةً رَسولِيّةٍ خاصّة وأَمُدُّها طَوعًا إلى قَداسةِ البَطرِيَرك والأساقِفة القائِمين بالتَّكريس، وأقارِب الأسقُف الجَديد، والكَهنة والمُكَرَّسين وجميعُ الحاضرين في السيامة المُقَدَّسة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يهنئ الأنبا باخوم بالسيامة الأسقفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.