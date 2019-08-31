شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 10 رحلات لنقل 2400 حاج الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركة «مصر للطيران» تسيير رحلاتها لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، ومن المقرر وصول آخر رحلة 4 سبتمبر المقبل. وتسير الشركة، الأحد، 10 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 2400 حاج.

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