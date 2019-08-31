شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 19 عامًا من غلقه.. وزير الآثار يفتتح متحف طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، متحف طنطا بعد الانتهاء من أعمال التجديدات، حيث كان في استقباله، المحاسب حامد هبيلة، سكرتير عام محافظة الغربية، والقيادات التنفيذية.

واعتذر «العناني» لأبناء محافظة الغربية بسبب غلق المتحف 19عاما، معربا عن سعادته بافتتاح المتحف، مضيفا أنه تم افتتاح متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الجمهورية خلال شهر أغسطس، وافتتاح متحف ملاوي، ومتحف الفن الإسلامي.

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وقال الوزير إن الغربية محافظة غنية جدا بالمناطق الأثرية وبها منطقة صالحجر والمعروفة باسم «سايس» وهي مسقط رأس ملوك مصر في الأسر 24، 26،28، وشهدت عصر النهضة في الأسرة 26، ويوحد بالمحافظة سبيل على بك الكبير والجاري ترميمه وافتتاحه، وأيضا تضم كنيسة السيدة العذراء والشهيد آبانوب بسمنود والتي تعد محطة من محطات رحلة الأسرة المقدسة، وبها أكبر معبدمبني بالجرانيت، ومنطقة آثار سمنود مسقط رأس الأسرة 30 آخر الأسر القديمة.

وأكد أن المتحف له أهمية كبيرة وهو من أقدم المتاحف الإقليمية، وترجع فكرة إنشائه لسنة 1913وتنقل المتحف لعدة أماكن وتم غلقه عام 2000، وقام قطاع المشروعات بوزارة الآثار بوضع أولويات لإعادة فتح المشاريع المتوقفة منذ فترات طويلة، وتم افتتاح متحف طنطا، خاصة أن تكلفته لا تتعدى 13مليون جنيه، وتم التنسيق بين قطاع المشروعات وقطاع المتاحف وتم تجديد المتحف وافتتاحه، أمام الجمهور.

وأشار الوزير إلى أن المتحف رغم أنه صغير، إلا أنه يضم أكثر من 2000 قطعة نصفها من القطع الصغيرة والنصف الآخر مكتشف في محافظة الغربية ومحافظات الدلتا، مؤكدا أن المتحف ليس فرعونيا فقط ولكن يضم الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.