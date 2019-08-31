شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع إجازة «أول محرم» للعاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع وزارة القوى العاملة، ومديرياتها، ومكاتبها على مستوى المحافظات مع الشركات والمصانع، السبت، إجازة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

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وكانت الوزارة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأول من شهر محرم عيد رأس السنة الهجرية 1441، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بهذه المناسبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

ورفعت وزارة القوى العاملة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة والعافية. وهنأت عمال وشعب مصر بهذه المناسبة السعيدة.