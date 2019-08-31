شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة صرف صحي على بعد أمتار من مكتب محافظ الإسماعيلية..والأهالي:«رائحة لا تطاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من المواطنين بالإسماعيلية من وصول مياه الصرف الصحي بعد انفجار خط الصرف الرئيسي إلى سور الديوان العام للمحافظة، حيث تشكل بحيرة كبيرة من الصرف الصحي، وطالبوا وزيري البيئة، والتمية المحلية، للتدخل لإزالة البحيرة.

وقالت زينب محمد، موظفة بأحد البنوك بالمنطقة، إن «بحيرة كبيرة تشكلت من مياه الصرف الصحى بعد انفجار ماسورة الصرف الرئيسية الخاصة بالمنطقة، ورغم استغاثات المواطنين لم يتدخل أي مسؤول بالمحافظة لسحب مياه الصرف التي تحولت إلى اللون الأخضر ورائحة لا تطاق».

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وطالب عبدالله الطويل، كبير مشجعى الدراويش، المسؤولين بالمحافظة بالتدخل الفوري وزيارة البحيرة على الطبيعة وسحب المياه قبل أن تقع كارثة بيئية وصحية. فيما

حذر دكتور راضى المصطفى سعيد، طبيب من أهالى المنطقة، من خطورة استمرار البحيرة، مؤكدا أنه يمكن أن تتسبب في أوبئة وأمراض خطيرة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة في جاردن سيتى وعزبة بكرى ومنطقة الصفا، متسائلا: «كيف تصل مياه الصرف إلى مكتب المحافظ دون تحرك أي مسؤول؟».

وحمل محمد عبدالمجيد، من سكان المنطقة، أصحاب الأبراج المسؤولية، مؤكدا أن شبكة الصرف الصحى لا تتحمل أي أبراج جديدة، وأن هناك فوضى في منح تراخيص الأبراج قبل وخلال فترة ثورة يناير أدى إلى تزايد أزمة الصرف الصحى بالمدينة بشكل عام.

وطالب اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، المسؤولين بالمحافظة وشركة المياه والصرف الصحى بوضع حلول عاجلة لأزمة الصرف الصحى التي بدأت في الظهور بالعديد من الأحياء، مؤكدا أنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بالمدينة التي لم تعد تتحمل زيادة الأبراج.

من جانبه، حمل مسؤول بشركة المياه والصرف الصحى بالإسماعيلية، أصحاب الأبراج والمحافظة المسؤولية، مؤكدا أن الشبكة تحتاج إلى زيادة الأقطار الخاصة بالمواسير وميزانيات اضافية.

أزمة الصرف الصحي في الإسماعيلية

أزمة الصرف الصحي في الإسماعيلية