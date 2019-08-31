شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مد فترة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح السبت، مد مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية لحين تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثاني، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

قال رئيس القطاع إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ 170 ألف طالبًا وطالبة حتى الآن، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرًا إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت 31 أغسطس.

أضاف أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة وهي: «الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية».