شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في صلوات تجليس وسيامة الأب هاني باخوم: يمتاز بالحكمة والتواضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت، في صلوات تجليس وسيامة (تكليف بالخدمة) الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، ليصبح أسقفًا معاونا، على الكرسى الإيبراشى ونائبًا بطريركيًا للطائفة الكاثوليكية بمصر، باسم الأنبا باخوم.

جاء الترسيم بحضور عدد كبير من المسؤولين والنواب والسفراء، وكبار رجال الدولة، إضافة إلى مشاركة بيت العائلة المصري وممثل عن الأزهر الشريف، ما يعكس عمق العلاقة بين المصريين جميعًا.

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وأوضحت «مكرم» أن الأنبا باخوم يمتاز بالحكمة والهدوء والتواضع، متمنية له التوفيق في كل مهامه التي حددها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وفقًا لتقاليد الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

كان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد اعتمد، في يونيو الماضى، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هانى نصيف باخوم، أسقفًا معاونا للدائرة البطريركية لشؤون الإيبارشية البطريركية على كرسى كاباسا الفخرى، متخذًا اسم الأنبا باخوم، كما تم اعتماد الأب باسيليوس فوزى مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.

والجدير بالذكر أن الأب هانى «نصيف واصف باخوم»، وُلدَ في 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة «أم الفادي» بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.