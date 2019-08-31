شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري: «مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها، على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت: «نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير».

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