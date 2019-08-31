شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب بالعام الهجري: أدعو الله أن يعم الخير والتسامح على المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. وقال، في منشور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت: «أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح علي كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير».

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