وزيرة الهجرة تشارك في صلوات تجليس وسيامة الأب "هاني باخوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في صلوات تجليس وسيامة (تكليف بالخدمة) الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، ليصبح أسقفًا معاونا، على الكرسي الإيبراشي ونائبًا بطريركيًا للطائفة الكاثوليكية بمصر، باسم الأنبا باخوم.

جاء الترسيم بحضور عدد كبير من المسئولين والنواب والسفراء، وكبار رجال الدولة، إضافة إلى مشاركة بيت العائلة المصري وممثل عن الأزهر الشريف، ما يعكس عمق العلاقة بين المصريين جميعًا.

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من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأنبا باخوم، يمتاز بالحكمة والهدوء والتواضع، متمنية له التوفيق في كل مهامه التي حددها البطريرك الأنبا "إبراهيم إسحق"، وفقًا لتقاليد الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

كان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قد اعتمد في يونيو الماضي، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب "هاني نصيف باخوم"، أسقفًا معاونا للدائرة البطريركية لشئون الإيبارشية البطريركية على كرسي كاباسا الفخري، متخذًا اسم الأنبا باخوم، كما تم اعتماد الأب "باسيليوس فوزي" مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.

والجدير بالذكر، أن الأب هاني "نصيف واصف باخوم"، وُلدَ في 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة "أم الفادي" بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.​