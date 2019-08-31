غدا.. مصر للطيران تسير 10 رحلات لنقل 2400 حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران العد التنازلي لانتهاء الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة، بعد إعادة أكبر عدد من الحجاج إلى المطارات المصرية، بحسب ما أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل: تسير الشركة غدًا الأحد 10 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل٢٤٠٠ حاج، بواقع 5 رحلات من جدة بخلاف رحلات العمل لنقل 1150 حاجًا، من بينهم رحلة شارتر لحجاج دولي مالي، و5 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1250 حاجا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج مالي وحجاج قرعة مجلس النواب وتنازلات وبواقي قرعات وبعثة الشركة وبعثات وزارات وهيئات لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.

وأشار عادل إلى وصول آخر رحلة في الموسم يوم الأربعاء المقبل وبذلك تكون الشركة نجحت في سفر ووصول حوالي 72 ألف حاجا دون أي مشكلات.​