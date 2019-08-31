مجلس الوزراء يوافق على إضافة صفة النفع العام لـ17 جمعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإضافة صفة النفع العام لـ17 جمعية خيرية واجتماعية.
ونص القرار على تمتع هذه الجمعيات بامتيازات السلطة العامة، حيث تتمتع بعدم جواز الحجز على أموالها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعهة لعامة لصاحبها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.
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