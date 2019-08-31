محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا، تطبيق ضوابط البرامج الطبية والدينية والرياضية وبرامج التوك شو، على جميع وسائل الإعلام، والتي أقرها المجلس في شهر يونيو الماضي، ضمن سياساته لتنظيم الشاشات ومنع الفوضى بالبرامج.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، لمصراوي، السبت، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم بدءًا من الغد وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.
وتعقد لجنة الرصد بالمجلس، اجتماعا صباح غدٍ لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.
وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
وأعلن المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام.
ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وقال المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يبدأ تطبيق ضوابط البرامج غدًا.. ويهدد: مواجهة أي خروقات بصرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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