بعد تجاوزها 14 مليون.. برلماني: حملة "مفيش زي مصر" حققت أهدافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر"، التي أطلقتها وزيرة الهجرة خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا حققت جميع أهدافها بعد نجاحها في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين في الخارج.

ووجه " المسعود"، في بيان اليوم السبت، التحية والتقدير لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد تدشين الحملة عبر صفحاتها وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك"، و"إنستجرام"، و"تويتر"، بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان.

كانت الحملة حازت على رعاية أحد التطبيقات الشهيرة حول العالم، وهو تطبيق "تيك توك"، الذي لاقى انتشارا واسعًا بين المستخدمين خاصة مع تواجده في أكثر من 150 دولة حول العالم بـ75 لغة متنوعة.

وأكدت وزارة الهجرة، أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر والترويج لها عبر إظهار ارتباطهم بها.