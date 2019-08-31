مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام والصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018. ونصر القرار على إلغاء الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

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