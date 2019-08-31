الداخلية: تحصيل 180 مليون جنيه قيمة مخالفات سرقة كهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهود شرطة الكهرباء خلال شهر عن ضبط 273558 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 180,096,113 مائة وثمانون مليوناً وستة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر جنيهاً. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.

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